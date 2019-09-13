أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، انها ستفرض عقوبات على أي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري.
وأضافت أننا "نعتبر شراء النفط الايراني تمويلا للارهاب"، مشيرة إلى أنها " ستواصل سياسة الضغط الاقتصادي على ايران وحزب الله".
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن "الفساد في ايران كبير جداً، ونعتبر ايران دولة ارهابية".
وأشارت إلى "أنها أبلغت اوروبا ان تعاملهم مع ايران يضر بتجارتهم معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الامريكية: سنفرض عقوبات على اي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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