الخزانة الامريكية: سنفرض عقوبات على اي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري

ونقلت قناة "العربية" عن الخزانة قولها، إن "العراقيين ضحية لمواقعهم المجاورة لإيران"، مبينة :"سنفرض عقوبات على أي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري".

وأضافت أننا "نعتبر شراء النفط الايراني تمويلا للارهاب"، مشيرة إلى أنها " ستواصل سياسة الضغط الاقتصادي على ايران وحزب الله".



وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن "الفساد في ايران كبير جداً، ونعتبر ايران دولة ارهابية".

وأشارت إلى "أنها أبلغت اوروبا ان تعاملهم مع ايران يضر بتجارتهم معنا".