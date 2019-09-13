اعلنت شرطة محافظة دهوك، الجمعة، انتشال جثة شاب سائح من اهالي مدينة اربيل غرق قبل سبعة ايام في احد المصايف.
وقالت الشرطة في بيان اليوم ان "شابا وخمسة من رفاقه قدموا قبل سبعة ايام من اربيل الى (گلي شيرانه) غير ان الاول قد فُقد".
ونوه البيان الى "العثور على جثة الشاب في المصيف قبل ظهر اليوم اذ تم انتشالها"، مضيفا انه "تم فتح تحقيق بالحادث".
ونوه البيان الى "العثور على جثة الشاب في المصيف قبل ظهر اليوم اذ تم انتشالها"، مضيفا انه "تم فتح تحقيق بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سبعة ايام على فقدانه.. العثور على جثة سائح من اهالي اربيل بمصيف في دهوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.