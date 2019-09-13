بعد سبعة ايام على فقدانه.. العثور على جثة سائح من اهالي اربيل بمصيف في دهوك

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان "شابا وخمسة من رفاقه قدموا قبل سبعة ايام من اربيل الى (گلي شيرانه) غير ان الاول قد فُقد".

ونوه البيان الى "العثور على جثة الشاب في المصيف قبل ظهر اليوم اذ تم انتشالها"، مضيفا انه "تم فتح تحقيق بالحادث".

