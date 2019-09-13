طالب النائب حسن المسعودي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالموافقة على شمول ضحايا حادثة التدافع في الصحن الحسيني في كربلاء بقانون مؤسسة الشهداء، معتبرا ذلك "وفاءً لارواحهم واعانة لعوائلهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يطالب عبد المهدي بالموافقة على شمول ضحايا حادثة التدافع في كربلاء بقانون الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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