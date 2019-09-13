نفت وزارة الصحة، الجمعة، حدوث حالات اختناق لعشرات النساء في محافظة كربلاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "إحدى وسائل الإعلام بثت خبراً اليوم، عن حدوث حالة تدافع في كربلاء واختناق اكثر من ٤٠ امرأة".
وأضافت أنه "لا وجود لمثل هذه الاصابات وعلى وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نشر المعلومات واعتماد المصادر المعنية".
ونفى محافظ كربلاء نصيف الخطابي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، وجود حالات اختناق بين الزائرين في مرقد الإمام الحسين (ع).
وأضافت أنه "لا وجود لمثل هذه الاصابات وعلى وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نشر المعلومات واعتماد المصادر المعنية".
ونفى محافظ كربلاء نصيف الخطابي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، وجود حالات اختناق بين الزائرين في مرقد الإمام الحسين (ع).
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي اختناق عشرات النساء في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.