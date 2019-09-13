الصحة تنفي اختناق عشرات النساء في كربلاء

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "إحدى وسائل الإعلام بثت خبراً اليوم، عن حدوث حالة تدافع في كربلاء واختناق اكثر من ٤٠ امرأة".

وأضافت أنه "لا وجود لمثل هذه الاصابات وعلى وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نشر المعلومات واعتماد المصادر المعنية".



ونفى محافظ كربلاء نصيف الخطابي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، وجود حالات اختناق بين الزائرين في مرقد الإمام الحسين (ع).