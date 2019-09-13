بالصور.. سقوط سيارة أجرة في حوض نافورة ساحة كهرمانة

في حادث مروري غريب.. تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الصور تظهر فيها سيارة اجرة بعد سقوطها بحوض نافورة ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، فيما لم يخلف الحادث اي اصابات بشرية. Advertisements

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