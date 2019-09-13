الحزب الحاكم في تركيا: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قبرص تمثل 'تحدياً لبلادنا'

اعتبر مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا ياسين أقطاي، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إلى قبرص بأنها تمثل "تحديا لتركيا".
وأضاف أن "هذه الزيارة بالذات شيء لا يوجد أي عقلانية لها لا في مجال الصداقة والعلاقات بين تركيا والسعودية، هو شيء جدا عجيب يعني ما هو مصلحة السعودية في هذه الزيارة وبيان تأسيس العلاقات مع جنوب قبرص، الرومية غير المعترف بها من قبل تركيا".
وأوضح أقطاي، أن "السياسة هذه في السعودية لا نفهمها تتقارب مع إسرائيل وتتباعد عن المسلمين هذه دولة مسؤولة وتتحمل مسؤولية خدمة الحرمين لا بد أن يكونوا أكثر حرصا على مصالح الأمة ويكونوا أكثر متقاربين مع المسلمين".
وعن طبيعة العلاقات الحالية بين تركيا والسعودية، بيّن أقطاي: "لا يوجد من تركيا أي خطوة تعادي دولة السعودية دائما كانت تركيا ولا تزال تحترم سيادة الدولة وسيادة المملكة السعودية. ولكن لا يخفى على أحد المشكلة التي حصلت بيننا في قضية خاشقجي والموقف الذي اتخذته تركيا هو ليس ضد السعودية بل بحثا عن العدل، فهناك قتل، والجريمة ارتكبت على الأراضي التركية ومن حق تركيا المطالبة بحقها وإقامة العدل وهذا ليس عدوانا على السعودية".
وزار وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية السعودية، قبرص، التي أطلق فيها جملة تصريحات تدعم القضية القبرصية، وصفت بأنها ضد تركيا بصورة كبيرة.
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