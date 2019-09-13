الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين اثنين جنوبي الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال ارهابيين اثنين في مدينة القيارة جنوبي الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية إلاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٧٦ الفرقة ١٦ قيادة عمليات نينوى بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القت القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين لهما في سيطرة مدخل القيارة الجنوبي بالموصل" .



واضافت المديرية، أن "المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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