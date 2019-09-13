محمد بن زايد يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ووضع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إكليلاً من الزهور على النصب الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية.





وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمدة مدينه مينسك عاصمة بيلاروسيا؛ آناتولي سيفاك، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وبيلاروسيا خلال المراسم.

وفي وقت سابق الجمعة، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة محادثات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقب وصوله إلى العاصمة "مينسك" في زيارة رسمية.





ورحب الرئيس البيلاروسي، في بداية المحادثات التي عقدت في قصر الاستقلال، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل إضافة جديدة للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان خلال الجلسة فرص وإمكانات توسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

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كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس بيلاروسيا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وتمنياته للشعب البيلاروسي الصديق مزيداً من التقدم والاستقرار.

وعبّر عن شكره وتقديره الكبيرين لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، مشيراً إلى أنها تجسد أصالة شعب بيلاروسيا وتقاليده العريقة، وتعبر عن الصداقة العميقة التي تربط بين الإمارات وبيلاروسيا، وما شهدته علاقات البلدين من تطور ملحوظ منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992.





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جلسة المباحثات، أن الإمارات تتبنى سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان رئيس بيلاروسيا قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الاستقلال بالعاصمة مينسك.





وتوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفقة الرئيس البيلاروسي إلى منصة الاستقبال الرسمي؛ حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا، ثم تفقدا مجموعة من حرس الشرف اصطفت تحية لولي عهد أبوظبي، بعدها قدم حرس الشرف استعراضاً عسكرياً.