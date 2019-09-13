مساعد وزير الخزانة الأمريكي: المرشد الإيراني يتحمل المسؤولية عن معاناة شعبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي إن المرشد الإيراني علي خامنئي يتحمل المسؤولية عن معاناة شعبه.

وأضاف بيلينغسلي، في مؤتمر صحفي له، أن إيران لديها دور واحد تلعبه وهو تخريب الديمقراطية في المنطقة باستخدام مليشياتها ووكلائها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء القادة الإيرانيين لكنه لن يوقف العقوبات، مشيراً إلى أن هدف الضغوط إعادة طهران لطاولة المفاوضات.

وأوضح مساعد وزير الخزانة الأمريكي أن شراء النفط من إيران يجعلها تمول الجماعات الإرهابية مثل فيلق القدس وحزب الله.