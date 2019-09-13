واشنطن تفرض عقوبات على كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات إلكترونية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض عقوبات مالية على ثلاثة كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات إلكترونية طاولت بنى تحتية رئيسية على غرار مستشفيات بريطانية العام 2017 والمصرف المركزي في بنغلادش العام 2016.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية “تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية” ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، لافتة إلى ضلوعها في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.