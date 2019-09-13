مساعد وزير الخزانة الأمريكي: النظام المركزي اللبناني يعاني بسبب تصرفات ميليشيا حزب الله

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الاٍرهاب مارشال بيللينغلسيا، إن النظام المركزي اللبناني يعاني بسبب تصرفات ميليشيا حزب الله، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على حزب الله لوقف تمويله.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن ميليشيا حزب الله تتلقى الأموال والدعم من إيران، والذي وتقلص في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات على طهران، فضلًا عن حصول أنصار الحزب على التمويل من عمليات تبييض الأموال.

وأوضح مساعد وزير الخزانة الأمريكي، أن ميليشيا حزب الله تحصل أيضًا على الأموال من تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن استخدامه النظام المصرفي في لبنان للتغطية على أعماله المشبوهة

وتابع: “سنواصل جهودنا لمحاصرة وتفكيك شبكات تمويل حزب الله، وسنعمل مع الحلفاء لخنق حزب الله وفيلق القدس والنظام الإيراني”.