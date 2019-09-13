محامية أمريكية تُوجه صفعة مدوية للنظام القطري

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

أكدت المحامية ريبيكا كاستانيدا، الموكلة برفع دعوى قضائية ضد الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وهو الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنها لا تقبل الرشوة من أحد، ولا ترغب من وراء هذه الدعوى القضائية في ابتزاز النظام القطري.



وقدمت المحامية كاستانيدا، وكيلة الأمريكيين ماثيو بيتارد وماثيو اييندي، دعوى باسمهما أمام محكمة بفلوريدا الأمريكية، حيث طلبت تعويضات وأجورا من الشيخ خالد آل ثاني وشركات تعمل باسمه إلى موكليها ويصل ما تطالب به إلى 33 مليون دولار.

وظهرت كاستانيدا في شريط فيديو على تويتر مدته دقائق صباح اليوم الخميس، وأكدت أن شقيق حاكم قطر ووكلاءه يتنصلون من القضية ويرفضون الاعتراف بها.

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وألمحت المحامية أن نص الدعوى يشير إلى أن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني طلب عام 2017 من مرافقه ماثيو بيتارد قتل شخصين في كاليفورنيا، ويقول بيتارد إنه رفض ذلك.

وذكرت أنها خاطبت السفير القطري في الولايات المتحدة وأرسلت له عبر السفارة القطرية في واشنطن والقنصليات القطرية في لوس أنجلوس ونيويورك، لكنه لم يتجاوب مع رسائلها بل قالت إنه أعطى تعليمات للموظفين بعدم الرد واستعمل كلمة نابية بحقّها.

وكانت المحامية قالت في وقت سابق إن أشخاصًا كانوا يتابعونها في فلوريدا وإنها لاحظت ذلك، وإن الأشخاص الذين تابعوها تركوا المكان عندما اقتربت من سيارتهم، وغردت حول هذا الحادث وقالت إنها غير خائفة، وهي كررت هذا الكلام اليوم الخميس في البث على تويتر.

كما أنها أشارت في تغريدات من قبل إلى أنها لا تقبل الرشوة ولا تمارس الابتزاز بحق دولة أجنبية، وهي كررت هذا التأكيد عبر البث المباشر، كما قالت إنها تلقت اتصالات من مندوبي السفارة القطرية، حيث عرضوا عليها رشوة مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.