شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود نيجيريين بهجوم إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) قتل ستة جنود نيجيريين إضافة الى احد قادة الميليشيات المحلية التي تقاتل الى جانب الجيش، في هجوم نسب الى تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وفق ما افادت مصادر أمنية ومدنية اليوم (الجمعة).

قتل ستة جنود نيجيريين إضافة الى احد قادة الميليشيات المحلية التي تقاتل الى جانب الجيش، في هجوم نسب الى تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وفق ما افادت مصادر أمنية ومدنية اليوم (الجمعة).

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