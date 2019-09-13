شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي القروي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) قال محامي المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي إن محكمة الاستئناف رفضت اليوم (الجمعة) طلب الإفراج المؤقت عن موكله المحتجز في تهم احتيال ضريبي وغسل أموال. وقال كمال بن مسعود محامي القروي إن قطب الإعلام «سيظل في السجن». وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية بعد غدٍ (الأحد).

قال محامي المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي إن محكمة الاستئناف رفضت اليوم (الجمعة) طلب الإفراج المؤقت عن موكله المحتجز في تهم احتيال ضريبي وغسل أموال. وقال كمال بن مسعود محامي القروي إن قطب الإعلام «سيظل في السجن». وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية بعد غدٍ (الأحد).

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