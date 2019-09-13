على رأسها الإصلاح الاقتصادي.. أبرز القضايا التي ناقشها السيسي خلال جلسات «اسأل الرئيس»

الموجز

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عن إغلاق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، حيث سيجيب عليها خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب 2019، والمقرر انطلاق فعالياته يوم غد السبت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ومن المقرر أن تتضمن أجندة فعاليات المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد، 3 جلسات، أهمها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعتبر أحد أهم لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب للرد على أسئلة المصريين.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمرات الشباب منذ انطلاقها عام 2017.

عام 2017

وانطلقت أول مؤتمر للشباب في عام 2017، حيث أطلقت الحكومة آنذاك تطبيقاً رقمياً بإسم "اسأل الرئيس"، والذي حظى بعدد كبير من الرسائل والأسئلة والمقترحات والأفكار.

وفي أبريل من نفس العام، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسماعيلية، حيث ركز على عدد من القضايا الاقتصادية.

وخلال الجلسة، أكد الرئيس أن تحمل المصريين للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجها التحية والاعتزاز للشعب المصري. وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات حتمية من أجل الاصلاح الاقتصادي لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد.

كما تحدث الرئيس عن النمو السكاني في مصر والذي وصل إلى 2.5 بالمئة سنوياً، حيث يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8%، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن موضوعات عديدة أخرى تخص المواطن.

وفي يوليو ايضاً، شارك رئيس الجمهورية في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المنعقد بالإسكندرية، حيث قام الرد على استفسارات المواطنين بشأن عدد من الموضوعات المختلفة التي تحظى باهتمام المجتمع.

Advertisements

وأعرب الرئيس خلال الجلسة عن امتنانه وتقديره لموقف الشعب المصري من اجراءات الإصلاح الاقتصادي. كما أكد على أهمية استكمال قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى ردوده بشأن الاستفسارات التي ركزت على قضية مكافحة الإرهاب وموقف مصر من الدول التي تدعمه.

عام 2018

في مايو 2018، شارك الرئيس السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، حيث تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كشف عن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة في مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

وفي يوليو من نفس العام، وخلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، تحدث الرئيس السيسي عن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل والصحة والإسكان والبنية التحتية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة على عدم رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، موضحًا أن وزير النقل طلب منه رفع الأسعار منذ شهرين، غير أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلل الرئيس ذلك بقوله: "لن أرفع الأسعار إلا إذا انتهينا من تهيئة المحطات والخطوط والعربيات جديدة".

ووعد الرئيس بافتتاح 4 أنفاق داخل قناة السويس للحركة في سيناء والعكس، كما وعد أن عام 2020، سيشهد تحقيق عدة أنجازات منها الاكتفاء الذاتي من الغاز، كما أنه سيتم الانتهاء من الطرق والبنية التحتية مع بداية هذا العام.

ومن بين الوعود الانتهاء من شبكة الطرق والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والعلمين والمدن الجديدة بالصعيد، بالإضافة إلى بعض الجامعات الجديدة، والانتهاء من 58 ألف شقة في مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمرحلة الأولى من مدينة شرق بورسعيد، وغيرها من الوعود التي بدأت تتحقق فعلياً على أرض الواقع.

عام 2019

وعُقدت فعاليات المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت جلسة "اسأل الرئيس" عدد من استفسارات المواطنين التي جاوب عنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعض الشائعات التي كانت منتشرة آنذاك.