الموجز
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لكل من شارك في مبادرة "اسأل الرئيس"، وذلك في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال الرئيس السيسي: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته الثامنة، يوم غد السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق باب تلقي الأسئلة في مبادرة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات مؤتمر الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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