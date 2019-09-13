الحريري استقبل فرعون والحوت ووفد الجمعية العالمية للمسؤولين التنفيذيين في الحقلين المالي والمصرفي

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، وفد الجمعية العالمية للمسؤولين اللبنانيين التنفيذيين في الحقلين المالي والمصرفي LIFE، ضم بول رافاييل وفراس ابي ناصيف، واطلع منهما على نشاطات الجمعية وعرض معهما شؤونا اقتصادية. والتقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​ الذي شكره على تقديم واجب التعزية بوفاة زوجته. واستقبل الوزير السابق ​ميشال فرعون​ مع وفد من العائلة، وجها له دعوة للمشاركة في الاحتفال 150 لمجموعة فرعون ومجموعة شركات الاسرة والشركاء لتدشين المقعد العام الفني "فرعون 150" المقدم من المجوعة الى ​مدينة بيروت​ في ​ساحة النجمة​، السادسة والنصف مساء يوم السبت في 28 أيلول.

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