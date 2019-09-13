عقدت لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار برئاسة المحافظ عماد اللبكي، اجتماعات ليومين متتاليين لإعداد خطط مدرسيّة لمواجهة حالات الطوارئ، في حضور أعضاء اللجنة.
في اليوم الأول، عَقدت اللجنة اجتماعًا في غرفة العمليّات في سراي حلبا الحكومي، بحضور فريق عمل "برنامج وحدة إدارة الكوارث والأزمات" لدى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة مدير البرنامج زاهي شاهين، وناقشت في خلاله اهتماماتها وسبل تطوير عملها. واتّفق المجتمعون على "ضرورة استكمال عملها وتفعيل مهام اللجان المنبسقة عنها".
كما جرى تقييم الأزمات السابقة وتحديد الحاجات الأساسيّة والضروريّة، وشدّد المجتمعون على "ضرورة وضع سيناريوات وخطط استباقيّة والقيام بمناورات مكتبيّة وميدانيّة عدّة، من أجل الاستعداد المبكر والوقاية".
من جهة أُخرى، قدّم فريق من الصليب الأحمر اللبناني شرحًا عن أقسامه ونشاطاته لتسليط الضوء على إمكانيّاته وقدراته، وقيّم عمله خلال حرب تموز 2006 ومعركة عرسال 2017.
وفي اليوم التالي، اجتمعت اللجنة في بلدية حلبا بإدارة منظمة "وورلد فيجين- World Vision". وعرض فريق عمل "وورلد فيجين" للنشاطات والدراسات الّتي أجراها ضمن المدارس المذكورة، وأضاء على المشاريع اللاحقة الّتي يقوم بها داخل المدارس بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وبرنامج وحدة إدارة المخاطر والكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.
ووضع المجتمعون جدولًا بالمواعيد المستقبليّة لبدء إعداد خطط مدرسيّة لمواجهة حالات الطوارئ في كلّ مدرسة، وتحديد مواعيد دورات الإسعافات الأوليّة للجان في المدارس.
وأوضح المنظّمون أنّ "هذا المشروع تجريبي، على أن يشمل مستقبلًا كلّ مدارس محافظة عكار وكلّ لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعان للجنة إدارة الكوارث بعكار لإعداد خطط مدرسية لمواجهة حالات الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.