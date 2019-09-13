اجتماعان للجنة إدارة الكوارث بعكار لإعداد خطط مدرسية لمواجهة حالات الطوارئ

عقدت لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار برئاسة المحافظ ​عماد اللبكي​، اجتماعات ليومين متتاليين لإعداد خطط مدرسيّة لمواجهة حالات الطوارئ، في حضور أعضاء اللجنة.

في اليوم الأول، عَقدت اللجنة اجتماعًا في غرفة العمليّات في ​سراي حلبا​ الحكومي، بحضور فريق عمل "برنامج وحدة إدارة الكوارث والأزمات" لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​ برئاسة مدير البرنامج زاهي شاهين، وناقشت في خلاله اهتماماتها وسبل تطوير عملها. واتّفق المجتمعون على "ضرورة استكمال عملها وتفعيل مهام اللجان المنبسقة عنها".

كما جرى تقييم الأزمات السابقة وتحديد الحاجات الأساسيّة والضروريّة، وشدّد المجتمعون على "ضرورة وضع سيناريوات وخطط استباقيّة والقيام ب​مناورات​ مكتبيّة وميدانيّة عدّة، من أجل الاستعداد المبكر والوقاية".

من جهة أُخرى، قدّم فريق من الصليب الأحمر ال​لبنان​ي شرحًا عن أقسامه ونشاطاته لتسليط الضوء على إمكانيّاته وقدراته، وقيّم عمله خلال ​حرب تموز 2006​ و​معركة عرسال​ 2017.

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وفي اليوم التالي، اجتمعت اللجنة في ​بلدية حلبا​ بإدارة منظمة "وورلد فيجين- World Vision". وعرض فريق عمل "وورلد فيجين" للنشاطات والدراسات الّتي أجراها ضمن المدارس المذكورة، وأضاء على المشاريع اللاحقة الّتي يقوم بها داخل المدارس بالتنسيق مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ وبرنامج وحدة إدارة المخاطر والكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

ووضع المجتمعون جدولًا بالمواعيد المستقبليّة لبدء إعداد خطط مدرسيّة لمواجهة حالات الطوارئ في كلّ مدرسة، وتحديد مواعيد دورات الإسعافات الأوليّة للجان في المدارس.

وأوضح المنظّمون أنّ "هذا المشروع تجريبي، على أن يشمل مستقبلًا كلّ مدارس محافظة عكار وكلّ لبنان".