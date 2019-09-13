توقيف عميد ركن لمرافقته الفاخوري الى مركز الامن العام في مطار بيروت

افادت معلومات صحافية عن "توقيف العميد الركن إ.ي، وهو يخضع للتحقيق بسبب مرافقته للعميل ​عامر الفاخوري​ الى مركز ​الامن العام​ في ​مطار بيروت​".

وصباح اليوم، تسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملف الموقوف القائد السابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد العميل الفاخوري، بعد ادعاء ​النيابة العامة العسكرية​ عليه بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الإنضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين.