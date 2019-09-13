لفت النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​الشعب اللبناني​ لم ينس ما فعله عملاء العدو الصهيوني خلال فترة الاحتلال من قتل للأبرياء وظلم وتعذيب وتنكيل ونطالب أن يرفع عنهم أي غطاء سياسي في حال وجوده وأن تنزل بهم أقصى العقوبات على ما اقترفوه وليكونوا عبرة لأشباههم ولمن تحدثه نفسه أن يسير على دربهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدنان طرابلسي: الشعب اللبناني لم ينس ما فعله عملاء العدو الصهيوني خلال فترة الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.