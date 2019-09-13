حسن مراد: لضرورة حل معبر نصيب لانه مهم بالنسبة للبنان

شدد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة العامة ​حسن مراد​ خلال استضافة وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي على "التعاون مع الصفدي من أجل خدمة ومساعدة منطقة منسية بحاجة لجهودنا جميعاً وبما يخص ملف تمكين ​المرأة​ سأكون الداعم الأول ولتعتبرني الوزيرة الصفدي من مؤيدينها ومن الداعمين لها داخل ​الحكومة​".

وأشار إلى "موضوع النفق الذي يحل مشكلة التنقل بين العاصمة و​البقاع​"، لافتاً إلى "إننا ننتظر تحويله من ​مجلس النواب​ من أجل اقراره في ​مجلس الوزراء​".

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وعن مشكلة الليطاني، لفت مراد إلى أنه "في ​برالياس​ هناك اكثر من 800 حالة يمرض، ​السرطان​ من أصل 14 الف نسمة وهناك اكثر من 40 بلدة شرقي وغربي الليطاني تعاني كنت سأتحدث اكس في مجلس الوزراء عن هذا الموضوع لكنني لم اسمح لنفسي بطرحه بغياب وزير ​الصحة​، لكنني وفور عودته من الخارج سأطلب منه فتح مركز لعلاج السرطان و​الأدوية​ المزمنة في البقاعين الغربي والاوسط وهذا الأمر يستدعي التحرك السريع للدولة واجتماع طاريء لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع الليطاني وما يتعلق بانتاجنا وزراعاتنا وصحتنا"، مشدداً على "ضرورة حل ​معبر نصيب​ لان ل​لبنان​ بالنسبة لي مدخلين الأول من ​سوريا​ الى العمق العربي والثاني إلى سوريا نسبة الى زوجتي".

من جهته، لفتت الصفدي إلى أن "البقاع هي المنطقة المحرومة اسوة مثلها مثل ​الشمال​ نتذكرهما عندما نكون بحاجة لاهلهما لم اتحدث بال​سياسة​ إنما بالانماء عندما تشكلت حكومة إلى العمل عرفنا اننا سنكون بخدمة الشباب ومن خلال الدم الجديد دخلت العقليه ​الجديدة​ إلى الحكومة وواجبنا ان نثبت لهم ان الدم الجديد رالعقلبة الجديدة تحدثان التغيير".

وأشارت إلى انه "عندما اتحدث عن الإصلاح اتحدث عن الإصلاح السياسي ووفق دراسة قرأتها تشير إلى أن الرئيس ​فؤاد شهاب​ ومنذ 50 عاما عرف اننا بدولة طائفية الإصلاح السياسي فيها شبه مستحيل لهذا السبب قام بالصلاح الاداري والإصلاح في الدولة وبنى الإنسان واتمنى ما فهمه فؤاد شهاب منذ 50 سنة ان نفهمه اليوم والقيام بإصلاح الدولة والاداريات وان نبتعد عن الطائفية والأقسام العامودي لان الذي يحصل اليوم هو من أجل خدمة السلطة وليس من أجل خدمة الإنسان".