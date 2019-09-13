الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 12 أيلول 2019 الساعة 13:40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بعبدا​، ​بيروت​ وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:10 غرب البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​ و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:40 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 18:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بعبدا، ​عاليه​، بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 13 أيلول 2019 عند الساعة 00:15 من فوق بلدة كفركلا".