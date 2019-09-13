الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 12 أيلول 2019 الساعة 13:40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بعبدا، بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:10 غرب البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 14:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:40 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 18:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 13 أيلول 2019 عند الساعة 00:15 من فوق بلدة كفركلا".
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