منيمنة التقى كرينبول: ندعم تجديد ولاية "الأونروا" وعدم المس بتفويضها

لفت المفوض العام لـ"​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​- ​الأونروا​" ​بيير كرينبول​، عقب لقائه على رأس وفد من أعضاء مكتب الوكالة في ​بيروت​، رئيس لجنة الحوار ال​لبنان​ي الفلسطيني ​حسن منيمنة​، في مقرّ اللجنة في السراي الكبير، إلى أنّ "الوكالة وبعد أن تخطّت أزمتها الماليّة، تواجه اليوم تحديات جديدة على الساحة السياسيّة".

وركّز على "أهميّة التجديد لولاية الوكالة بأكبر عدد ممكن من الأصوات"، مشيدًا بـ"جهود ​الدولة اللبنانية​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في التواصل مع الدول الأعضاء في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​"، وحثّها على "تكريس استمرار عمل الوكالة ودعمها وتجديد ولايتها".

من جهته، أكّد منيمنة "دعم لبنان القوي لتجديد ولاية "الأونروا" وعدم المس بتفويضها"، مبيّنًا أنّ "لبنان لن يوفّر جهدًا في سبيل حماية حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة". وشدّد على "ضرورة العمل على تطبيق الأعراف والقوانين الدولية بما يختصّ بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وبخاصّة في لبنان، حيث أنّ التحديات والقيود الّتي يواجهونها وآخرها موضوع حق العمل تدفعهم إلى الهجرة".

وأشار إلى "مسؤوليّة "الأونروا" في إيجاد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تنفيذًا للمهمّة الموكولة إليها منذ إنشائها والمتمثّلة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وكان منيمنة قد عقد أمس جلسة نقاش مع عدد من مؤسسات وجمعيات ​المجتمع المدني​ الفلسطيني حول موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، خلص في نتيجتها المجتمعون إلى جملة توصيات لمعالجة "سريعة وفعّالة" للأزمة الناجمة عن إجراءات ​وزارة العمل​ اللبنانية في مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، لجهة تداعياتها على القوة العاملة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.