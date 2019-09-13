الخزانة الأميركية: سنعمل مع الحلفاء لخنق حزب الله وعلينا معاقبة كل من يتعامل معه

أكّد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الاٍرهاب مارشال بيللينغلسيا، "أنّناسنواصل ضغوطنا على "​حزب الله​" لوقف تمويله"، لافتًا إلى أنّ "النظام المركزي ال​لبنان​ي يعاني بسبب تصرّفات "حزب الله"،الّذييتلقّى أمواله ودعمه من ​إيران​، وقد تقلّص في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات على ​طهران​".

وركّز في ​مؤتمر​ صحافي، على أنّ "حزب الله" وأنصاره يحصلون على التمويل من عمليات تبييض الأموال، ومن ​تجارة المخدرات​ في ​أميركا اللاتينية​".وشدّد على "أنّناسنواصل جهودنا لمحاصرة وتفكيك شبكات تمويل "حزب الله"، مبيّنًا أنّ "الحزب" يستخدم النظام المصرفي في لبنان للتغطية على أعماله المشبوهة. و"حزب الله" تمكّن عبر تحالفات سياسيّة من فرض نفسه على الحكومة اللبنانية".

وأعلن بيللينغلسيا "أنّناسنعمل مع الحلفاء لخنق "حزب الله" و​فيلق القدس​ و​النظام الإيراني​، ولا يوجد فصل بين ​الجناح​ العسكري والسياسي لـ"حزب الله"، موضحًا أنّ "علينا معاقبة كل من يتعامل مع "حزب الله"، وسنواصل سياستنا بالضغط اقتصاديًّا على إيران و"حزب الله". ونوّه إلى أنّ "دولًا كثيرة تتعاون معنا لوقف تمويل "حزب الله".

وأشار إلى أنّ "إيران لم تظهر بعد رغبتها في الانخراط بالمجتمع الدولي، ويجب علينا اتخاذ الوسائل المناسبة لحصول ذلك"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"وقف شراء النفط الإيراني الّذي يموّل التنظيمات الإرهابية وفيلق القدس"، ورأى أنّ "إيران تستهدف الديمقراطية في دول عربية من خلال ميليشياتها، ونحننعمل لوقف تمويل فيلق القدس لـ"أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن".وأفاد بـ"أنّنااستهدفنا عددًا من التنظيمات الإرهابية في اليمن، ونعمل مع البنك المركزي اليمني في اليمن ونثق به".