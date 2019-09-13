الحريري: هناك فريق قوي يعمل على تحويل اقتصاد البلد الى الإقتصاد الرقمي

اشار رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال مؤتمر "ال​اقتصاد​ الرقمي" الى "اننا نريد أن نصل الى وقت يشعر فيه المواطن بالمتعة والسهولة عندما يقوم بمعاملته"، لافتا الى انه "من الضروري أن يكون هناك تعاون بين الادارات لتحقيق الانجازات ومن لا يريد التعاون سنلاحقه"، معتبرا ان "أهم ثرواتنا الطبيعية هي المواطن اللبناني".

وشدد الحريري على ان "هناك فريق قوي يعمل على تحويل اقتصاد البلد الى ​الإقتصاد​ الرقمي"، مؤكدا ان "القطاع الخاص هو جزء من التحول الرقمي ونعمل مع البنك الدولي للخروج باستراتيجية وخلال الأزمة الاقتصادية الكلّ حريص على تحسين أدائه".

وردا على سؤال أوضح الحريري أن "الإستثمار في أوجيرو مربح لأنه سيعود بأرباح ويولّد فرص عمل"، معتبرا ان "تركيزنا هو على الوصول إلى مرحلة ألا ننفق أكثر مما هي إيراداتنا وأن نركّز في قطاع الاتصالات على الاستثمارات".