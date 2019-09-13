أكد مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ "ظهور تغيرات إيجابية في مناخ العلاقات بين ​روسيا​ وأوكرانيا، بعد أن تبادلتا ​السجناء​ السبت الماضي"، واصفا الصفقة بـ"خطوة إنسانية لها أهمية سياسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الروسي: نلاحظ تحسنا في العلاقات الروسية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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