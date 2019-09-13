مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: نأسف لقرار المحكمة الأميركية العليا بشأن حق اللجوء

شدّد المتحدث باسم ​المفوضية العليا للاجئين​ في ​الأمم المتحدة​، أندريه ماهيسيتش، على "أنّنا نأسف لما سيخلفه تطبيق قرار المحكمة الأميركية العليا بالحد من طلبات اللجوء لمهاجرين وافدين من أميركا الوسطى، على طالبي اللجوء".

ولفت في مؤتمر صحافي في جنيف، إلى أنّ "أيّ شخص يفرّ من ​العنف​ أو الاضطهاد يجب أن يفيد من آليّات لجوء تامّة وفاعلة، وأن يتمتّع بحماية دوليّة".