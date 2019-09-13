شدّد المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أندريه ماهيسيتش، على "أنّنا نأسف لما سيخلفه تطبيق قرار المحكمة الأميركية العليا بالحد من طلبات اللجوء لمهاجرين وافدين من أميركا الوسطى، على طالبي اللجوء".
ولفت في مؤتمر صحافي في جنيف، إلى أنّ "أيّ شخص يفرّ من العنف أو الاضطهاد يجب أن يفيد من آليّات لجوء تامّة وفاعلة، وأن يتمتّع بحماية دوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: نأسف لقرار المحكمة الأميركية العليا بشأن حق اللجوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.