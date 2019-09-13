ولي عهد أبوظبي التقى رئيس بيلاروسيا: نتبنى سياسة خارجية تقوم على الإنفتاح والتعاون

أكّد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، خلال جلسة محادثات رسميّة مع رئيس ​بيلاروسيا​ ​ألكسندر لوكاشينكو​، في مقر الاستقبال في العاصمة "​مينسك​"، أنّ "​الإمارات​ تتبنّى سياسة خارجيّة تقوم على الإنفتاح والتعاون والشراكة على المستويَين الإقليمي والعالمي، وحريصة على تدعيم علاقاتها مع مختلف دول العالم، انطلاقًا من مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومدِّ جسور التعاون والتعارف والحوار بين الثقافات والحضارات، وتواصل نهجها الثابت في دعم التنمية والسلام والاستقرار على المستويَين الإقليمي والعالمي".

وركّز على أنّ "العلاقات الإماراتيّة- البيلاروسيّة خطت خطوات مهمّة خلال السنوات الماضية على المستويات كافّة، استنادًا إلى وجود إرادة سياسيّة مشتركة لتطويرها ودفعها إلى الأمام، وما يتوفّر لهذه العلاقات من فرص وإمكانيّات للتطوّر والتوسّع، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه، لفت لوكاشينكو إلى "اهتمام بلاده بتوسيع وتنويع آفاق تعاونها مع الإمارات في المجالات المختلفة، في ظلّ ما تشهده هذه العلاقات من تقدّم يؤسّس لمزيد من التنسيق والتعاون في المستقبل"، مشيرًا إلى أنّ "زيارة بن زايد إلى بيلاروسيا تعطي دفعة قويّة لهذه العلاقات على المستويات كافّة".