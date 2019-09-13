موقع اسرائيلي: غرينبلات قرر التراجع عن استقالته بعد أسبوع من إعلانه عنها

أفاد موقع "i24news" الإسرائيلية بأن "المبعوث الأميركي الخاص إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​، قرر التراجع عن استقالته بعد أسبوع من إعلانه عنها". وكان الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ قد اعلن في 6 أيلول عن استقالة مبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة "​صفقة القرن​".

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