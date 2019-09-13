محكمة تونسية رفضت طلبا للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أعلن حزب "قلب تونس"، أنّ "محكمة التعقيب (النقض) أفادت بأنّها غير مختّصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة ​نبيل القروي​، وتبعًا لذلك، رفضت مطلب الطعن".

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