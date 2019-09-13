أردوغان: مباحثات القمة الثلاثية بأنقرة ستركز على مستجدات إدلب

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "القمة الثلاثية التي ستجمعه مع زعيمي روسيا وإيران حول سوريا، ستركز على المستجدات في إدلب، بما في ذلك موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "القمم الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا، انطلقت في مدينة سوتشي الروسية، ثم تواصل عقدها في إيران وتركيا".
وبيّن أن "العاصمة التركية أنقرة تحتضن بعد أيام القمة الثلاثية حول سوريا"، مشيراً إلى "إننا سنركز في مباحثاتنا خلال القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة مع إيران وروسيا على التطورات في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك".
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