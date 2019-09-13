الجيش الليبي: التصدى لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة

أعلن ‏الناطق الرسمي باسم ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ ​اللواء​ أحمد المسماري، "تصدّي ​الجيش الوطني​ الليبي لمحاولة شنّ هجوم جوّي وبرّي على قاعدة الجفرة"، مركّزًا على أنّ "الهجوم تمّ التخطيط له في ​تركيا​ بتمويل قطري".

وأوضح في بيان متلفز، أنّه "تمّ استهداف الكلية الجوية في ​مصراتة​ الّتي تنطلق منها الطائرات المسيرة، وتمّ تدمير 19 آليّة للميلشيات الإرهابية الّتي حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة"، مؤكّدًا "أنّنا نواصل معركة تحرير ​طرابلس​. لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية، وقاعدة الجفرة لم يصبها أي ضرر وتواصل أداء مهامها العسكرية".

وقاعدة الجفرة الواقعة في مدينة الجفرة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية تُعدّ ثاني أهمّ قاعدة جويَّة في البلاد. وقد تعرّضت ​القاعدة​ للقصف وشهدت بعض الاشتباكات في جوارها خلال الصراع الليبي عام 2011.