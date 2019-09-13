مسؤول ايراني: النظام الاستكباري والاميركي يجسد يزيد العصر

أكد امام جمعة ​طهران​ المؤقت ​محمد حسن ابوترابي​ فرد أن "النظام الاستكباري والاميركي يجسد يزيد العصر"، مشيراً إلى أنه "لولا مدرسة ​عاشوراء​ لما كان يمن البطولة ليتمكن من مقاومة الحصار قرابة خمس سنوات"، لافتاً إلى أن "هذه المنظومة الفكرية عاشوراء بكل قيمها تشكل تيارا سياسيا واجتماعيا عظيما وقويا، حيث تصب من خلال لئالي الدموع الساكبة المعرفة والبصيرة والشجاعة والمعنويات في كيان ​الانسان​ وروحه جرعة جرعة، حيث كانت أهم مصادر حياة الامة ​الاسلام​ية على مر التاريخ وستبقى كذلك".

ولفت إلى ان "معركة عاشوراء، هي معركة بين الاسلام اليزيدي والاسلام المتدين اسلام الاخلاق والعزة وبعبارة اخرى الاسلام المحمدي الثوري الاصيل"، مشيراً إلى انه "لولا مدرسة عاشوراء لما تولدت ​الثورة الاسلامية​، ولولا هذه المدرسة لما كنا نتجاوز عقبة الدفاع المقدس الكأداء، ولولا عاشوراء، لما تولدت اليوم ​سوريا​ المنتصرة و​العراق​ المقتدر اليوم و​لبنان​ المقاوم اليوم ​البحرين​ الصامدة الصبورة و​اليمن​ الفخور اليوم".