رئيس الوزراء الباكستاني حذر الهند من تحفيز التطرف الإسلامي في العالم

حذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان من أن "حملة القمع التي تشنها الهند على المحتجين والمعارضين في كشمير ستدفع المزيد من مسلمي العالم إلى التطرف"، مشيراً إلى "إنني أريد أن أخبر الهند أن اعتقال الآلاف سيدفع الناس إلى التطرف".
ولفت إلى ان "الناس سيقفون ضد الهند، ولا يتعلق الأمر بالمسلمين الهنود فقط، بل بنحو 1.25 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى انه "عندما تصل الفظائع إلى ذروتها، يفضل الناس الموت على الحياة المهينة".
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