باكستان تتعهد بعرض قضية كشمير أمام الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ

تعهد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بأنه سيضطلع بدور سفير إقليم كشمير- المتنازع عليه مع الهند - أمام العالم ولن يخيب ظن الكشميريين خلال خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقال خان - في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، أمام تجمع يعرف باسم "التضامن مع كشمير" أقيم بمدينة /مظفر أباد/ - إن قضية الإقليم تعد أزمة إنسانية، وإن الاتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني تطرقا إلى الأمر.

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وانتقد خان الحكومة الهندية - - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - وقال إنه بغض النظر عن حجم العنف الذي يرتكبه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فإنه لن يحقق أي نجاح في كشمير.

ورأى أن مودي يدفع الأشخاص نحو التطرف، محذرا بالقول "في حال أبدت الهند أي عدوان، سيكون هناك رد مناسب".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أنه من المقرر أن يلقي خان ومودي خطابهما أمام الأمم المتحدة في اليوم ذاته.