"التأمين الصحي الشامل": اعتماد 5 مستشفيات.. و26 صيدلية تطلب التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اجتمع الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، مع رؤساء وممثلي هيئات التأمين الصحي الثلاث؛ لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق بين الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، بما يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات الثلاث المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور هاني راشد هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محسن جورج مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، الدكتور سعد جاد مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشئون الميكنة ونظم المعلومات، واللواء مصطفى صادق مدير مشروع الميكنة بوزارة الإنتاج الحربي وعضو اللجنة الرباعية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ناقش الاجتماع ما تم خلال الشهر الثاني من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة خطة العمل التنفيذية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل، ومنظومة صرف الأدوية، وآخر الاستعدادات لتشغيل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات التحول المؤسسي.

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اعتماد 5 مستشفيات ببورسعيد، وهي: مستشفى الزهور، النساء والولادة، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، والتضامن.

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وأشار إلى نجاح 13 وحدة ومركز في اجتياز التسجيل النهائي وهم: عمر بن الخطاب، المناخ 1 ، المناخ 2، وحدة العرب 2، فاطمة الزهراء، وبورفؤاد 2، الكويت، الـ 5000، مركز طبي عرب، الحرفيين، الجوهرة ووحدة بنك الإسكان.

كما تقدمت 9 وحدات أخرى للاعتماد وسيتم إتمام إجراءات تسجيلهم خلال الأيام القادمة.

وأفاد الدكتور أحمد السبكي بوصول عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 491900 مواطن على منظومة فتح الملف العائلي الإلكتروني، وان المنظومة نجحت في إجراء 4271 عملية جراحية حتى الآن.

وفيما يخص منظومة صرف الأدوية واعتماد الصيدليات العامة (الأهلية) داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، تقدم 26 صيدلية حتى الآن للتسجيل في المنظومة وفور اجتياز أياً منهم المعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.

وأوضح "السبكي" أنه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقاً لأحدث المعايير الطبية فتم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز إلى 210 أنواع، وأما بالنسبة للأدوية التي يتم توصيفها من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سيتم إعطاء حرية الاختيار للمنتفع بين الصيدليات الخارجية بالمستشفى أو الصيدليات العامة التي سيتم اعتماها داخل المنظومة، وذلك تيسيرا على المنتفعين داخل المنظومة ولتقديم افضل خدمة ممكنة.

وفيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فسيتم التطبيق للنظام الالكتروني على مرحلتين، المرحلة الأولى تجريبية لمدة أسبوع داخل وحدتين ومستشفى وهم وحدة الكويت وعثمان بن عفان ومستشفى النساء الولادة، ثم تعميمها على سائر الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للمنظومة بمحافظة بورسعيد.