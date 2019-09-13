بالصور- إزالة 456 حالة إشغال متنوعة من شوارع بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إزالة ورفع 456 حالة إشغال متنوعة، ما بين مظلات "تندات" وباعة جائلين وحوامل "استندات" وإعلانات عشوائية ومخالفة من الطرق. وأوضح المحافظ، أن المخالفات جرى رفعها وإزالتها من الطريق الدائري، وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية. وأشار المحافظ إلى استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.

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