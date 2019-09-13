بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم بصحراوي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم اليوم الجمعة، بين سيارة نقل، وأخرى، عند الكيلو 106 بالطريق الصحراوي "اتجاه القاهرة" بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة "صلاح ربيع راشد - ٢٤ سنة، ومصطفى محمد فتحي طه - ١٧ سنة، وفرج نبيل إبراهيم - ٢٠ سنة، وشريف رمضان جمعة - ١٥ سنة، ورجب رزق شعبان - ٢٨ سنة، وإبراهيم رزق شعبان - ١٨ سنة، وكسبان خلف عبد الجابر- ٢٩ سنة، ومقيمون بالمنيا".

جرى نقل المصابين للمستشفى العام وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.