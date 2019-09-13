بعد خسائر 9 سنوات.. شركة الصوت والضوء تتحول للربح خلال العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تحولت شركة مصر للصوت والضوء للربح خلال العام المالي الماضي، لأول مرة منذ 2011.

وقال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، لمصراوي، إن الشركة حققت أرباحًا بنحو 14 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بقيمة 1.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأضاف جودة، أن هذه السنة الأولى لتحقيق أرباح بعدما تكبدت الشركة خسائر متتالية لمدة 9 سنوات، حيث بلغت الخسائر في العام المالي 2016-2017 نحو 11.4 مليون جنيه، والعام المالي 2015-2016 نحو 19.8 مليون جنيه.

Advertisements

وأرجع جودة، هذا التحول في أداء الشركة العام الماضي، إلى تكثيف التعاون مع شركات السياحة، في ظل تعافي حركة السياحة في مصر، وإضافة خدمة التسويق الإلكتروني لعروض الصوت والضوء، ومشروعات الإضاءة للغير.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباحًا بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، ونأمل أن نتخطى هذا الرقم، بحسب جودة.

وتعمل شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإدارة وتشغيل عروض الصوت والضوء في مصر (أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك فى الأقصر ومعابد فيله وأبو سمبل وادفو في أسوان) وتنفيذ المشروعات المستقبلية لمواقع الآثار المصرية وتطويرها.

كذلك تقوم الشركة بإدارة وتنفيذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحي وإقامة الفنادق والقرى السياحية، بحسب موقعها الإلكتروني.