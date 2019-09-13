بالصور.. "نقل النواب" تتفقد مشروعات الطرق بمحافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تفقدت لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبدالواحد، عددًا من الطرق بمحافظة مطروح، في إطار الجولة التفقدية للجنة للاطلاع على أوضاع النقل بالمحافظة ومتطلبات القطاع اللازمة لعمليات التطوير.

وقام وفد اللجنة بتفقد وصلة طريق بيت الطريق الدولي الساحلي (مطروح - السلوم)، ومدخل ميناء جرجوب بطول 8 كيلو متر.

وردًا على استفسارات نواب اللجنة بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية في هذا الطريق، أوضح المهندس سيد متولي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم تنفيذ طبقة أساس لنحو ٥ كيلو متر، بمواصفات تستوعب أحمال الشاحنات المتعاملة مع الميناء.

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وتعقيبا على استفسار النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، عن موعد الانتهاء من الطريق، أشار المهندس سيد متولى، إلى أنه جار التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإزالة نحو 50 ألف كيلو متر مكعب صخور من المسافة المتبقية لنهو الطريق.

وفيما يتعلق بالطريق الساحلي بين مطروح والسلام، فإنه يجري تنفيذ عدة مشروعات لإعادة تأهيل بعض المناطق بطول هذا الطريق، من بينها المسافة من الكيلو ١٥ حتى الكيلو ٥٠، حيث تم الانتهاء من كافة التنسيقات المطلوبة لبدء العمل.

وأشار إلى أنه يتم أيضا إعادة تأهيل المسافة من الكيلو 140 حتى 165 كيلو متر، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإجراء بعض الترميمات بطول الطريق بأعمال الصيانة الذاتية.

شارك في الجولة التفقدية، رزق راغب، ومحمد زين الدين، وكيلي اللجنة، والنواب جمال آدم وسامح السايح، وعلاء عساسة، والدكتور محمد علي، مستشار اللجنة، وهشام عبد الرازق، أمين اللجنة.