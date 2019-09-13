الكونغو الديمقراطية : مقتل 50 شخصا في حادث انقلاب قطار

وكالات- أعلن وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 مقتل 50 شخصا إثر انقلاب قطار. ووقع الحادث حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في إقليم تانجانيكا، بجنوب شرق البلاد. كما أصيب في الحادث عدة أشخاص.

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