لقي 10 أشخاص مصرعهم، إثر حريق اندلع في مستشفى "باديم" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الحريق اندلع في مستشفى "باديم" الواقعة شمال مدينة
من جانبه، زار عمدة ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيلا المستشفى، صباح اليوم، مُعلنا فترة حداد رسمية لمدة ثلاثة أيام، فيما تباشر السلطات البرازيلية التحقيقات حول سبب وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 أشخاص جراء حريق في مستشفى بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.