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مقتل 10 أشخاص جراء حريق في مستشفى بالبرازيل

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 لقي 10 أشخاص مصرعهم، إثر حريق اندلع في مستشفى "باديم" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الحريق اندلع في مستشفى "باديم" الواقعة شمال مدينة

ريو دي جانيرو، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، مضيفة أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق بعد مرور ساعتين على اندلاعه، دون أن تشير إلى السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق.
من جانبه، زار عمدة ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيلا المستشفى، صباح اليوم، مُعلنا فترة حداد رسمية لمدة ثلاثة أيام، فيما تباشر السلطات البرازيلية التحقيقات حول سبب وقوع الحادث.
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