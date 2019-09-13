بالأسماء..الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 6 عناصر من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات". أرض العمليات". وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الجنود القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

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