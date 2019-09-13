الغسالات القاتلة.. نصف مليون قنبلة موقوتة في البيوت

بعد اعترافات بوجود خلل قد يحول مجفف الغسالة الأوتوماتيكية إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة، قررت شركة "ويرلبول" الأمريكية استدعاء ما يقترب من نصف مليون قطعة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن مئات الآلاف من مجففات الغسالات تشكل خطرًا حقيقيًا على المنازل، وتهدد بالانفجار في أي وقت.

وفي هذا الصدد، أصدرت "ويرلبول" نداء عاجلًا لأصحاب الأجهزة المشمولة في الاستدعاء، بضرورة إحضارها من أجل استبدالها أو

إصلاحها، بهدف الوقاية من مخاطرها.

وقالت "ويرلبول" إن النداء استهدف 500 ألف مجففة ملابس في يوليو الماضي، لكن الشركة لم تستقبل سوى 65 ألف آلة حتى الآن.

وتابعت: "على أصحاب الأجهزة المعطلة إحضارها على وجه السرعة وعدم تجاهل هذا النداء".

Advertisements

وتتعلق عملية الاسترجاع، التي طلبها مكتب سلامة المنتجات في الولايات المتحدة، بطرز معينة من مجففات Hotpoint وIndesit وCreda وSwan التي

تم تصنيعها بين عامي 2004 و2015.

وقال نائب رئيس "ويرلبول" جيف نويل: "نحن ممتنون لكل من تقدم إلينا حتى الآن، بالنسبة للأشخاص المتبقين يرجى التواصل معنا على الفور".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد للمستهلكين أننا نقوم بكل ما في وسعنا، وأننا نستطيع إصلاح الخلل".

وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة وجدت مشكلا في مجففات الغسالات يسمح بوصول الزغب الموجود على الملابس إلى الأجزاء المسؤولة عن التدفئة، مما يؤدي إلى انفجار الجهاز واندلاع الحريق.

وخلال الفترة الماضية، كشفت الشركة عن توصلها بأكثر من 50 تبليغا عن حوادث حريق تسببت فيها آلاف التجفيف.