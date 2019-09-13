استشهاد 6 جنود إماراتيين بحادث تصادم آليات عسكرية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن استشهاد 6 من جنودها، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء. وشملت قائمة الشهداء كلا من: - النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري - الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني - الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري Advertisements - الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو - الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي - الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي



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