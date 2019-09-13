الرئيس الألماني يدعو بلاده لأن تصبح رائدة في حماية المناخ

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بلاده للاضطلاع بدور ريادي على مستوى العالم في حماية المناخ.

وقال شتاينماير، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية تنشرها في عددها غدا السبت، "يتعين علينا، كجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن يكون لدينا طموح للحفاظ على السمعة الجيدة التي حققناها في سياسة المناخ... كنا على مدار سنوات طويلة روادا في قضايا حماية المناخ والطاقة المتجددة، بينما هناك دول أخرى لحقت بالركب، بل وتقدمت علينا اليوم".

وأضاف شتاينماير "النشاط المنذر لتغير المناخ لن يدع لنا خيارا. يتعين علينا التصرف على نحو أسرع وأكثر حسما"، موضحا أن التحدي ليس فقط متعلقا بسياسة المناخ.

وقال الرئيس الألماني "نحتاج إلى سياسة مناخ واسعة النطاق، واقتصاد ابتكاري، وعيون وآذان مفتوحة لمخاوف الناس المتضررين من هذه التغيرات".

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ومن المقرر أن يعقد قادة التحالف، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اجتماعا في برلين مساء اليوم الجمعة للتفاوض حول الإجراءات المنتظرة لحماية المناخ، وذلك قبل أسبوع من عقد اجتماع مجلس الوزراء المصغر المعني بحماية المناخ.

ويعتزم مجلس الوزراء المصغر، برئاسة المستشارة ميركل في 20 سبتمبر الجاري، طرح حزمة كبيرة من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين ألمانيا من الالتزام بالأهداف المحلية والدولية لحماية المناخ بحلول عام 2030.

ومن أكثر الإجراءات الخلافية بين أطراف الائتلاف الحاكم سبل الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ.