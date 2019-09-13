إيرلندا: الفجوة واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بخصوص بريكست

قال رئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار، اليوم الجمعة، إن "الفجوة كبيرة جدا" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن التوصل لاتفاق الخروج من التكتل "بريكست".

وأوضح فارادكار للإذاعة الإيرلندية "نستكشف ما هو ممكن (...) الفجوة واسعة جدا ولكننا سنكافح وسنعمل من أجل التوصل لاتفاق، ولكن بدون أي تكلفة".

وأضاف "في الوقت نفسه، نحن نعدّ البلاد من أجل الخروج بدون اتفاق إذا ما انتهينا إلى هذا السيناريو".

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وردا على سؤال بشأن ثقته في رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسط اتهامات من نواب المعارضة البريطانية من أنه يقدم مجرد كلام بشأن محادثات الخروج، قال فاردكار: "أثق به... اعتقد أنه عندما يقول هو إنه يريد التوصل لاتفاق بشأن بريكست، فهو يتصرف بحسن نية، وفرق العمل لدينا على تواصل ونحن نكشف عما هو ممكن" الكشف عنه.

في المقابل، أعلن جونسون أنه "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى اتفاق حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي.