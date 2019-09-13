كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة الإماراتية: مقتل 6 جنود في حادث تصادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الجنود القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها الى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.