برشلونة يصدم نايمار ويعد لمفاجأة مع باريس سان جرمن

تزايد الخلاف داخل مجلس إدارة برشلونة حول عودة المهاجم البرازيلي نيمار من عدمه، بعد تعثر المفاوضات التي أجراها النادي الكتالوني مع باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، لتتوجه أنظار مسؤولي بطل إسبانيا حاليا إلى المهاجم الشاب لحديقة الأمراء، كيليان مبابي.

ووفقا لما كشفته صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية، فإن هناك حوارا دائرا بشدة داخل أسوار برشلونة حول التخلي عن فكرة ضم نيمار (27 عاما)، الذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى البلوجرانا، لكن إدارة ناديه لم ترغب في رحيله دون الحصول على ثمن باهظ.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لضم مبابي، الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب بلاده العام الماضي.