حدد موعد سحب قرعة مونديال الأندية.. “فيفا” يتجاهل الترجي ويترك الباب مفتوحا أمام الوداد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الرسمي، أمس الخميس، عن موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية، المقرر خوضها بدولة قطر، في الفترة ما بين 11 إلى 21 من شهر دجنبر القادم.

وحدد “فيفا”، الاثنين المقبل، موعدا لعملية سحب قرعة النسخة السادس عشرة، من أجل تحديد مسار الأندية السبعة المشاركة في البطولة، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للعبة بزيوريخ، السويسرية.

وترك الاتحاد الدولي، الباب مفتوحا أمام الوداد الرياضي، إذ تجاهل وضع الترجي ضمن الفرق التي ضمنت تأهلها إلى “مونديال” الأندية، بالرغم من إعلانه بطلا للقارة السمراء، من طرف لجنة الانضباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

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وكان الفريق الأحمر استأنف قرار لجنة الانضباط، علما أن مجموعة من المصادر تحدثت على أن “كاف” سيبث في طعن ممثل كرة القدم الوطنية، منتصف الشهر الجاري.

وبالنسبة للفرق التي ضمنت حضورها في كأس العالم للأندية، فهي السد القطري بصفته بطل البلد المستضيف للبطولة، وهاينغهين عن أوقيانوسيا، وليفربول الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا، وبطل أمريكا الشمالية، الوسطى والكاريبي مونتيري المكسيكي.

هذا ويُنتظر تحديد باقي المتأهلين، بعض خوض نهائي “كوبا ليبرطادوريس”، والمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، ناهيك عن انتظار تأكيد “كاف”، الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا.